"Ти чортова ганьба!": після поразки у фіналі Ліги Європи Моурінью кинув медаль фанату і вилаяв арбітра на парковці (відео)

Тренер був розчарований невдачею

Наставник "Роми" Жозе Моурінью не приховував свого розчарування після поразки його команди у фіналі Ліги Європи від "Севільї" по пенальті (1:1, 1:4).

BT Sport опублікував у Twitter відео, як португальський фахівець не прийняв срібну медаль, яку йому вручили після поєдинку. В результаті він кинув її вболівальнику свого клубу на трибуну.

Пізніше Моурінью застав на парковці головного арбітра матчу Ентоні Тейлора і вилаяв того зі словами: "Ти чортова ганьба!". Реакція служителя Феміди на цей випад тренера залишилася непоміченою.

Скоріш за все, керманич "Роми" незадоволений двома епізодами в матчі, коли в першому таймі той не призначив пенальті за удар ногою по голові Абрахама, а в другому — не побачив 11-метровий в епізоді з грою рукою гравця "Севільї".

Примітно, що для Моурінью це перша поразка у фіналі єврокубків. Раніше він виграв дві Ліги чемпіонів, дві Ліги Європи та одну Лігу конференцій.

Зустріч проходила в Будапешті на "Пушкаш Арені" та завершилася з рахунком 1:1 (4:1 за пенальті) на користь іспанського колективу. Таким чином, "Севілья" всьоме (рекорд) перемогла в Лізі Європи/Кубку УЄФА.

Нагадаємо, раніше визначилися фіналісти в усіх єврокубках. У фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться "Манчестер Сіті" та "Інтер" (10 червня). У вирішальному поєдинку Ліги конференцій зіграють "Вест Хем" та "Фіорентина" (7 червня).