"Особливий" вперше переможений: "Севілья" обіграла "Рому" Моурінью у фіналі Ліги Європи (відео)

Визначився перший переможець у єврокубках

У середу, 31 травня, рекордсмен Ліги Європи за кількістю перемог "Севілья" у фіналі другого за силою єврокубка зустрічалася з "Ромою" Жозе Моурінью.

Зустріч проходила у Будапешті на "Пушкаш Арені" та завершилася з рахунком 1:1 (4:1 за пенальті) на користь іспанського колективу. Таким чином, "Севілья" всьоме (рекорд) перемагає у Лізі Європи/Кубку УЄФА. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок проходив у досить повільному темпі. "Рома" грала другим номером, вичікуючи помилки суперника. І вона сталася на 35 хвилині зустрічі. Крістанте перехопив м’яч у центрі поля і відразу запустив Пауло Дібалу у прорив. Аргентинець першим торканням обробив м’яч, а другим відправив "снаряд" у нижній кут андалузців.

У другому таймі іспанці досить швидко відігралися. На 55-й хвилині після навісу з правого флангу захисник "Роми" Джанлука Манчіні переправив м’яч у сітку своїх воріт. Потім команди почали грати ще обережніше. У результаті справа дійшла до додаткових таймів та серії пенальті. У футбольній лотереї перемогла "Севілья". Таким чином, тренер "Роми" Жозе Моурінью вперше у своїй кар’єрі програв фінальний єврокубковий матч. До речі, іспанський клуб переміг у семи фіналах ЛЄ/Кубка УЄФА із семи!

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Нагадаємо, раніше визначилися фіналісти у всіх єврокубках. У фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться "Манчестер Сіті" та "Інтер" (10 червня). У вирішальному поєдинку Ліги конференцій зіграють "Вест Гем" та "Фіорентина" (7 червня).

Додамо, легенда українського футболу Андрій Шевченко опинився у скандалі, відвідавши півфінал Ліги чемпіонів.