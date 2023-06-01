"Особенный" впервые повержен: "Севилья" победила "Рому" Моуринью в финале Лиги Европы (видео)

Определился первый победитель в еврокубках

В среду, 31 мая, рекордсмен Лиги Европы по количеству побед "Севилья" в финале второго по силе еврокубка встречалась с "Ромой" Жозе Моуринью.

Встреча проходила в Будапеште на "Пушкаш Арене" и завершилась со счетом 1:1 (4:1 по пенальти) в пользу испанского коллектива. Таким образом, "Севилья" в седьмой раз (рекорд) побеждает в Лиге Европы/ Кубке УЕФА. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок проходил в довольно медленном темпе. "Рома" играла вторым номером, выжидая ошибки соперника. И она произошла на 35-й минуте встречи. Кристанте перехватил мяч в центре поля и тут же запустил Пауло Дибалу в прорыв. Аргентинец первым касанием обработал мяч, а вторым отправил "снаряд" в нижний угол ворот андалузцев.

Во втором тайме испанцы довольно быстро отыгрались. На 55-й минуте после навеса с правого фланга защитник "Ромы" Джанлука Манчини переправил мяч в сетку своих ворот. Затем команды стали играть еще осторожнее. В итоге дело дошло до дополнительных таймов и серии пенальти. В футбольной лотерее победила "Севилья". Таким образом, тренер "Ромы" Жозе Моуринью впервые в своей карьере проиграл финальный еврокубковый матч. К слову, испанский клуб победил в семи финалах ЛЕ/Кубка УЕФА из семи!

Статистика матча Севилья - Рома

"Севилья" – "Рома" – 1:1 (пенальти – 4:1)

Голы: Манчини (55, автогол) – Дибала (35)

Пенальти: 1:0 – Окампос, 1:1 – Кристанте, 2:1 – Ламела, 2:1 – Манчини (вратарь), 3:1 – Ракитич, 3:1 – Ибаньес (штанга), 4:1 – Монтиэль.

Предупреждения: Рафа Мир (36, скамейка запасных), Ракитич (65), Ламела (109), Окампос (129) – Матич (22), Пеллегрини (45), Манчини (48), Кристанте (65), Челик (74), Залевски (105)

"Севилья": Бону, Теллес (Рекик, 95), Гудель (Маркао, 127), Бодэ, Навас (Монтиэль, 95), Ракитич, Фернандо (Жордан, 128), Хиль (Ламела, 46), Торрес (Сусо, 46), Окампос, Эн-Несири.

"Рома": Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Спинаццола (Льоренте, 106), Матич (Бовэ, 120), Кристанте, Челик (Залевски, 91), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 106), Абрахам (Белотти, 75), Дибала (Вейналдум, 68).

Полный видеообзор встречи:

Напомним, ранее определились финалисты во всех еврокубках. В финале Лиги чемпионов встретятся "Манчестер Сити" и "Интер" (10 июня). В решающем поединке Лиги конференций сыграют "Вест Хэм" и "Фиорентина" (7 июня).

Добавим, легенда украинского футбола Андрей Шевченко угодил в скандал, посетив полуфинал Лиги чемпионов.