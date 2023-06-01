"Ты чертов позор!": после поражения в финале Лиги Европы Моуринью бросил медаль фанату и обругал арбитра на парковке (видео)

Тренер был раздосадован неудачей

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью не скрывал своего разочарования после поражения его команды в финале Лиги Европы от "Севильи" по пенальти (1:1, 1:4).

BT Sport опубликовал в Twitter видео, как португальский специалист не принял серебряную медаль, врученную ему после поединка. В итоге он бросил ее болельщику своего клуба на трибуну.

Позже Моуринью застал на парковке главного арбитра матча Энтони Тэйлора и обругал того со словами: "Ты чертов позор!". Реакция служителя Фемиды на этот выпад тренера осталась незамеченной.

Скорее всего, рулевой "Ромы" недоволен двумя эпизодами в матче, когда в первом тайме тот не назначил пенальти за удар ногой по голове Абрахама, а во втором не увидел 11-метровый в эпизоде с игрой рукой игрока "Севильи".

Примечательно, что для Моуринью это первое поражение в финале еврокубков. Ранее он выиграл две Лиги чемпионов, две Лиги Европы и одну Лигу конференций.

Встреча проходила в Будапеште на "Пушкаш Арене" и завершилась со счетом 1:1 (4:1 по пенальти) в пользу испанского коллектива. Таким образом, "Севилья" в седьмой раз (рекорд) победила в Лиге Европы/ Кубке УЕФА.

Напомним, ранее определились финалисты во всех еврокубках. В финале Лиги чемпионов встретятся "Манчестер Сити" и "Интер" (10 июня). В решающем поединке Лиги конференций сыграют "Вест Хэм" и "Фиорентина" (7 июня).