Медиа оконфузились переходом африканского вратаря в "Динамо"

Информация оказалась неправдивой

"Динамо" отвергло сообщения о подписании нигерийского вратаря Джона Амаха.

Об этом написал пресс-аташе киевского клуба Андрей Шахов. Соответствующий комментарий он оставил в Instagram под постом новости.

"Неправда", — отверг информацию СМИ представитель "Динамо".

Вместе с тем, украинский журналист Кирилл Крыжановский в Telegram обратил внимание на то, что на самом деле никакого Джона Амаха не существует, а речь идет о Чиджоке Аниагбосо, который перешел в лагерь новичка УПЛ "Полесье".

Накануне стало известно, что в киевский клуб из аренды в кипрской "Омонии" вернулся нападающий Артем Беседин.

Ранее знаменитый тренер "Волыни" Виталий Кварцяный объяснил, почему "Динамо" провалилось в текущем сезоне.

Перед этим сообщалось, что основного футболиста Бело-синих жестко наказали за слова в адрес рефери.