Медиа оконфузились переходом африканского вратаря в "Динамо"
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Информация оказалась неправдивой
"Динамо" отвергло сообщения о подписании нигерийского вратаря Джона Амаха.
Об этом написал пресс-аташе киевского клуба Андрей Шахов. Соответствующий комментарий он оставил в Instagram под постом новости.
"Неправда", — отверг информацию СМИ представитель "Динамо".
Вместе с тем, украинский журналист Кирилл Крыжановский в Telegram обратил внимание на то, что на самом деле никакого Джона Амаха не существует, а речь идет о Чиджоке Аниагбосо, который перешел в лагерь новичка УПЛ "Полесье".
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