"Динамо" отыскало вратаря в Африке

Сам игрок уже подтвердил свой трансфер

Нигерийский голкипер Джон Амах перешел в "Динамо" Киев, куда из аренды в кипрской "Омонии" вернулся нападающий Артем Беседин.

Об этом сообщает sports247.ng. По информации ресурса, перед заключением сделки 20-летний футболист успешно прошел медицинское обследование.

Сам вратарь уже подтвердил свой трансфер в украинский клуб в соцсетях.

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"Я очень рад присоединиться к "Динамо" и с нетерпением жду нового вызова. Я ценю уверенность клуба в моих способностях и обещаю приложить все усилия, чтобы помочь команде в достижении ее целей", — отметил Амах.

По данным источника сайта, после того, как его бывший клуб "Саншайн Старз" вылетел из Национальной лиги Нигерии, голкипер искал себе новую команду.

Вместе с тем, "Динамо" проявило к нему интерес после чемпионата мира по футболу среди игроков в возрасте до 20 лет в 2019 году, где он сыграл решающую роль в выход Нигерии в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что знаменитый тренер "Волыни" Виталий Кварцяный объяснил, почему "Динамо" провалилось в текущем сезоне.

К слову, основного футболиста Бело-синих жестко наказали за слова в адрес рефери.