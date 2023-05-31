"Динамо" знайшло воротаря в Африці

Сам гравець уже підтвердив свій трансфер

Нігерійський голкіпер Джон Амах перейшов у "Динамо" Київ, куди з оренди в кіпрській "Омонії" повернувся нападник Артем Бєсєдін.

Про це повідомляє sports247.ng. За інформацією ресурсу, перед укладанням угоди 20-річний футболіст успішно пройшов медичне обстеження.

Сам воротар уже підтвердив свій трансфер в український клуб у соцмережах.

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"Я дуже радий приєднатися до "Динамо" і з нетерпінням чекаю на новий виклик. Я ціную впевненість клубу в моїх здібностях і обіцяю докласти всіх зусиль, щоб допомогти команді в досягненні її цілей", — зазначив Амах.

За даними джерела сайту, після того, як його колишній клуб "Саншайн Старз" вилетів з Національної ліги Нігерії, голкіпер шукав собі нову команду.

Водночас, "Динамо" виявило до нього інтерес після чемпіонату світу з футболу серед гравців віком до 20 років у 2019 році, де він відіграв вирішальну роль у виході Нігерії в чвертьфінал.

Раніше повідомлялося, що знаменитий тренер "Волині" Віталій Кварцяний пояснив, чому "Динамо" провалилося цього сезону.

До речі, основного футболіста Біло-синіх жорстко покарали за слова на адресу рефері.