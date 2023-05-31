Медіа осоромилися переходом африканського воротаря в "Динамо"

Інформація виявилася неправдивою

"Динамо" відкинуло повідомлення про підписання нігерійського воротаря Джона Амаха.

Про це написав пресаташе київського клубу Андрій Шахов. Відповідний коментар він залишив в Instagram під постом новини.

"Неправда", — відкинув інформацію ЗМІ представник "Динамо".

Водночас, український журналіст Кирило Крижановський в Telegram звернув увагу на те, що насправді жодного Джона Амаха не існує, а йдеться про Чиджоке Аніагбосо, який перейшов у табір новачка УПЛ "Полісся".

Напередодні стало відомо, що до київського клубу з оренди в кіпрській "Омонії" повернувся нападник Артем Бєсєдін.

Раніше знаменитий тренер "Волині" Віталій Кварцяний пояснив, чому "Динамо" провалилося цього сезону.

Перед цим повідомлялося, що основного футболіста Біло-синіх жорстко покарали за слова рефері.