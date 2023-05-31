Медіа осоромилися переходом африканського воротаря в "Динамо"
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Інформація виявилася неправдивою
"Динамо" відкинуло повідомлення про підписання нігерійського воротаря Джона Амаха.
Про це написав пресаташе київського клубу Андрій Шахов. Відповідний коментар він залишив в Instagram під постом новини.
"Неправда", — відкинув інформацію ЗМІ представник "Динамо".
Водночас, український журналіст Кирило Крижановський в Telegram звернув увагу на те, що насправді жодного Джона Амаха не існує, а йдеться про Чиджоке Аніагбосо, який перейшов у табір новачка УПЛ "Полісся".
Напередодні стало відомо, що до київського клубу з оренди в кіпрській "Омонії" повернувся нападник Артем Бєсєдін.
Раніше знаменитий тренер "Волині" Віталій Кварцяний пояснив, чому "Динамо" провалилося цього сезону.
Перед цим повідомлялося, що основного футболіста Біло-синіх жорстко покарали за слова рефері.