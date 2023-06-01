Футболист объяснил, почему сербы любят путина: ответ вас удивит

Серб завершил карьеру в россии

Бывший защитник российских футбольных клубов "Локомотив" и "Факел" серб Неманя Пейчинович рассказал о любви сербов к президенту рф владимиру путину, который недавно едва не попал под атаку дронов.

Об этом сербский футболист рассказал в комментарии "Матч ТВ". Неманя считает, что путин олицетворяет рф, а потому сербы симпатизируют главе кремля.

– Ты как-то говорил, что в Сербии уважают путина. А за что?

– Мы любим всех, кто не сделал нам ничего плохого. Русские – близкий для нас народ, нас многое связывает: религия, язык, письмо. Мы почти одно.

И мы смотрим – кто у вас лидер. Этот лидер для нас означает россию. путин – ваш президент, поэтому мы тоже его любим.

Понятно, что на фоне последних событий есть те, кто хотят, чтобы Сербия была с Европой. Считают, что там нам будет лучше. Но таких людей – процентов 10-20.

А большинство не хотят ни на Восток, ни на Запад. Мы – это сербы. И хотим просто нормально жить, и чтобы уважали нас и нашу культуру, – заявил Пейчинович.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью жестко раскритиковал арбитра финала Лиги Европы. Напомним, "Рома" португальца уступила "Севилье" в серии послематчевых пенальти.