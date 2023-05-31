путин чуть не попал под атаку дронов в Москве, а СМИ объяснили, почему россиянам повезло

Российский диктатор был в зоне риска и мог пострадать из-за удара по его резиденции

Во время атаки дронов на Москву взрывные устройства в них не сработали, так как цель у них была другая. Также в этот момент владимир путин находился неподалеку, в резиденции "Ново-Огарево" и чуть не попал под удар.

О целях БПЛА сообщает "Коммерсант". По словам экспертов, которые работали с обломками БПЛА, которые попали в дом по улице Атласова в Новой Москве, взрывчатка не сдетонировала или сдетонировала не полностью.

Яркая вспышка от врезания дрона в дом попала на видео очевидцев. По всей видимости, возгорание произошло из-за воспламенения паров бензина в разбитом двигателе дрона. При этом взрывчатка не сдетонировала, как и в БПЛА, которые врезались в дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Эксперты предположили, что взрывные устройства не были приведены в действие из-за того, что их целью были вовсе не жилые дома.

А по информации The Moscow Times, в момент атаки дронов на Москву президент россии владимир путин находился в резиденции "Ново-Огарево". Из-за воздушной тревоги диктатора пришлось разбудить раньше положенного, чтобы перевести его в безопасное место. Отмечается, что БПЛА едва не ударили по второй столичной резиденции российского президента, причем в момент, когда тот находился в ней. Беспилотники удалось сбить, когда им оставалось около 6–10 км до резиденции путина.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторые россияне обрадовались удару дронов по Рублевке, где живут элиты страны. А известный пропагандист владимир соловьев не сдержал эмоций в прямом эфире.