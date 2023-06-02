"Одні українці воюють і гинуть на війні, а інші...": "Шахтар" та "Дніпро-1" звинуватили у підіграванні російській пропаганді

Знаменитий у минулому футболіст розкритикував футболістів обох команд

Колишній захисник "Динамо" Стефан Решко підбив підсумки сезону 2022/23 у чемпіонаті України, а також поділився думкою про бійку наприкінці матчу 29-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Шахтар" – "Дніпро-1" (3:0).

Відповідний коментар Решко доступний на сайті expres. 76-річний ексфутболіст вважає, що битися на футбольному полі під час великої війни є неприйнятним. Цей інцидент він назвав підіграванням російській пропаганді.

"Шахтар" був найсильнішою командою цього сезону. Гірники показували добрий футбол, маючи у своєму складі молодих українських гравців. А ще мене тішить, що чемпіонами донеччани стали під керівництвом україномовного хорватського тренера.

Бійка між гравцями "Шахтаря" та "Дніпра-1"? Це ганебно та жахливо. Одні українці воюють та гинуть на війні, а інші б’ються на футбольному полі, підігруючи російській пропаганді", – заявив Решко.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" відмовився продавати футболіста у Серію А.

Нагадаємо, "Дніпро-1" хотів бойкотувати гру з Гірниками через неоднозначне суддівство.