"Дніпро-1" хотів бойкотувати матч із "Шахтарем" через суддівське свавілля

Дніпровська команда відмовилася від цього рішення

Керівники "Дніпра-1" були настільки обурені скандальною поразкою від "Ворскли" (1:2), що навіть розглядали варіант не їхати на гру з "Шахтарем" на знак протесту.

Про це повідомляє footballhub. У дніпровській команді розуміють, що долю чемпіонства фактично було вирішено у грі проти полтавців.

За інформацією джерела, "Дніпро-1" вирішив не бойкотувати гру з Гірниками лише тому, що все ще веде боротьбу за друге місце, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Зазначимо, журналіст Ігор Бурбас на своєму Telegram-каналі повідомив, що суддівський комітет ініціював внутрішнє розслідування щодо матчу "Дніпро-1" — "Ворскла". Крім того, було ухвалено рішення довічно усунути від суддівства Євгена Арановського, який відповідав за VAR на цій грі. За даними footballhub, дніпряни також домагаються усунення і головного арбітра цієї зустрічі Ярослава Козика.

Нагадаємо, "Дніпро-1" випустив відео зі спірними моментами матчу з "Ворсклою". Раніше повідомлялося, що "Шахтар" фінансово стимулював полтавців.