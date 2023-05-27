"Днепр-1" хотел бойкотировать матч с "Шахтером" из-за судейского произвола

Днепровская команда отказалась от этого решения

Руководители "Днепра-1" были настолько возмущены скандальным поражением от "Ворсклы" (1:2), что даже рассматривали вариант не ехать на игру с "Шахтером" в знак протеста.

Об этом сообщает footballhub. В днепровской команде понимают, что судьба чемпионства фактически была решена в игре против полтавчан.

По информации источника, "Днепр-1" решил не бойкотировать игру с Горняками только потому, что все еще ведет борьбу за второе место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, журналист Игорь Бурбас на своем Telegram-канале сообщил, что судейский комитет инициировал внутреннее расследование по матчу "Днепр-1" — "Ворскла". Кроме того, было принято решение пожизненно отстранить от судейства Евгения Арановского, который отвечал за VAR на этой игре. По данным footballhub, днепряне также добиваются отстранения и главного арбитра этой встречи — Ярослава Козыка.

Напомним, "Днепр-1" выпустил видео со спорными моментами матча с "Ворсклой". Ранее сообщалось, что "Шахтер" финансово стимулировал полтавчан.