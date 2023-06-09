Помста за підтримку війни? У мережу злили нові відверті відео російського футболіста Дзюби

Хакери, схоже, вирішили помститися любителю путіна

У мережу злили нове інтимне відео російського футболіста Артема Дзюби, який публічно підтримав президента рф володимира путіна.

Розповсюдила в мережі відео бьютіблогер Мілана Петрова на своєму telegram-каналі. За її словами, українські хакери вирішили помститися російському футболістові за підтримку повномасштабного вторгнення рф. Інтим-кадри нібито вилучили з гаджета "української коханки" нападника.

"Мені написали з українського номера та повідомили, що українці дуже засмутилися, коли дізналися, що Дзюба підтримав війну. Мабуть, вони зламали телефон його української коханки", — написала Петрова.

Блогерша повідомила, що розмістила на своєму telegram-каналі "найлайтовіше відео" з колекції.

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У мережу злили нове інтимне відео Артема Дзюби

Нагадаємо, це другий злив інтимних відео за участю російського форварда. У листопаді 2020 року він опинився в центрі скандалу через появу першого інтимного ролика, через що футболіст був тимчасово виключений зі збірної росії, а також втратив статус капітана в "Зеніті".

Дзюба підтримав главу кремля володимира путіна

Раніше ексгравець збірної росії розкритикував Анатолія Тимощука за зраду України.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон відхрестився від України заради російських рублів.