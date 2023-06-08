"Ми точно підемо в суд": футболіст збірної втік із "Шахтаря"

Гравець скористався лазівкою для легіонерів у країні, що воює

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін висловився щодо ситуації з футболістом збірної Ізраїлю Манором Соломоном, який не хоче повертатися до табору Гірників, воліючи перейти в англійський "Тоттенгем". Півзахисник, маючи чинний контракт із донеччанами, хоче продовжити виступати в Англії, скориставшись лазівкою у правилах ФІФА.

Відповідний коментар Палкіна наводить ESPN. Сергій зазначив, що гравець навідріз відмовляється повертатися до України, при цьому Палкін пригрозив "Тоттенгему" судом, якщо англійці підпишуть футболіста.

"Я зв’язався з Соломоном і його агентом і запросив його назад до нашого клубу. Я сказав: "Ти можеш зіграти всі ігри в Лізі чемпіонів, ти будеш у стартовій одинадцятці", але він не хоче переходити, і я вважаю, що Соломон залишиться в Англії.

Не знаю, куди він перейде. Якщо він перейде до "Тоттенгема", то ми розберемося зі Шпорами в суді у цій справі.

Ви можете уявити, ми платимо за нього великі гроші, а "Тоттенгем" у результаті отримує його безкоштовно? Це несправедливо щодо нашого клубу. Ми точно підемо в суд і захищатимемо себе", – сказав Палкін.

Цього сезону Соломон виступав в оренді у "Фулгемі". На рахунку 23-річного вінгера 5 голів у 19 матчах АПЛ.

Нагадаємо, ФІФА після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну дозволила легіонерам з цих країн призупинити свої контракти та грати в інших чемпіонатах. Через це рішення Гірники зазнають колосальних збитків, адже футболісти йдуть із команди безплатно.

Раніше повідомлялося, що президент "Шахтаря" звільнив головного тренера команди.