Ахметов сенсаційно вирішив звільнити тренера "Шахтаря" після завоювання чемпіонства

Фахівець лише рік тому прийняв команду

Власник "Шахтаря" Рінат Ахметов ухвалив сенсаційне рішення відправити у відставку головного тренера Ігора Йовічевіча, незважаючи на завоювання першого за три роки титулу чемпіона України.

Про це повідомляє ТаТоТаке. Як заміну донецький клуб розглядає керманича "Зорі" Патріка ван Леувена, який привів луганську команду до бронзових медалей УПЛ, та ще кількох фахівців з Європи.

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Йовічевіч очолив "Шахтар" влітку 2022 року і не лише привів команду до чемпіонства, але також вивів до 1/8 фіналу Ліги Європи, посівши третє місце в групі Ліги чемпіонів.

Примітно, що контракт 49-річного хорватського фахівця із донецьким клубом закінчувався влітку 2024 року.

Нещодавно ЗМІ дізналися, що "Шахтар" відкинув багатомільйонну пропозицію від італійського "Удінезе" щодо воротаря збірної України Анатолія Трубіна.

Раніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розкритикував Міжнародну федерацію футболу (ФІФА), яка ще на рік дозволила призупиняти контракти легіонерам через війну, але з однією зміною — правило не поширюється на нові угоди в Україні та росії.