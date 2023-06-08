Ахметов сенсационно решил уволить тренера "Шахтера" после завоевания чемпионства

Специалист только год назад принял команду

Владелец "Шахтера" Ринат Ахметов принял сенсационное решение отправить в отставку главного тренера Игора Йовичевича, несмотря на завоевание первого за три года титула чемпиона Украины.

Об этом сообщает ТаТоТаке. Как замену донецкий клуб рассматривает рулевого "Зари" Патрика ван Леувена, который привел луганскую команду к бронзовым медалям УПЛ, и еще нескольких специалистов из Европы.

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Йовичевич возглавил "Шахтер" летом 2022 года и не только привел команду к чемпионству, но также вывел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов.

Примечательно, что контракт 49-летнего хорватского специалиста с донецким клубом заканчивался летом 2024 года.

Недавно СМИ узнали, что "Шахтер" отверг многомиллионное предложение от итальянского "Удинезе" по вратарю сборной Украины Анатолию Трубину.

Ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА), которая еще на год разрешила приостанавливать контракты легионерам из-за войны, но с одним изменением – правило не распространяется на новые соглашения в Украине и рф.