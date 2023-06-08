"Мы точно пойдем в суд": футболист сборной сбежал из "Шахтера"

Игрок воспользовался лазейкой для легионеров в воюющей стране

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался касательно ситуации с футболистом сборной Израиля Манором Соломоном, который не хочет возвращаться в стан Горняков, предпочитая перейти в английский "Тоттенхэм". Полузащитник, имея действующий контракт с дончанами, хочет продолжить выступать в Англии, воспользовавшись лазейкой в правилах ФИФА.

Соответствующий комментарий Палкина приводит ESPN. Сергей отметил, что игрок наотрез отказывается возвращаться в Украину, при этом Палкин пригрозил "Тоттенхэму" судом, если англичане подпишут футболиста.

"Я связался с Соломоном и его агентом и пригласил его обратно в наш клуб. Я сказал: "Ты можешь сыграть все игры в Лиге чемпионов, ты будешь в стартовой одиннадцатке", но он не хочет переходить, и я считаю, что Соломон останется в Англии.

Не знаю, куда он перейдет. Если он перейдет в "Тоттенхэм", то мы разберемся со Шпорами в суде по этому делу.

Вы можете себе представить, мы платим за него большие деньги, а "Тоттенхэм" в итоге получает его бесплатно? Это несправедливо по отношению к нашему клубу. Мы точно пойдем в суд и будем защищать себя", – сказал Палкин.

В текущем сезоне Соломон выступал в аренде в "Фулхэме". На счету 23-летнего вингера 5 голов в 19-и матчах АПЛ.

Напомним, ФИФА после начала полномасштабного вторжения рф в Украину разрешила легионерам из этих стран приостановить свои контракты и играть в других чемпионатах. Из-за этого решения Горняки терпят колоссальные убытки, ведь футболисты уходят из команды бесплатно.

Ранее сообщалось, что президент "Шахтера" уволил главного тренера команды.