"Шахтеру" выгодна победа "Интера" в финале Лиги чемпионов

Донецкий клуб заинтересован в поражении "Манчестер Сити"

Для более благоприятной жеребьевки в следующем розыгрыше Лиги чемпионов "Шахтеру", который стал чемпионом Украины, выгодна победа "Интера" над "Манчестер Сити" в финале нынешнего розыгрыша еврокубка.

Об этом сообщает журналист Игорь Семйон в своем Telegram-канале. Он указывает на то, что в таком случае чемпион Украины получит менее сильного соперника.

Отмечается, что если финал Лиги чемпионов выиграет английский клуб, тогда чемпион Украины попадет в третью корзину жеребьевки, а если итальянский — то во вторую.

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В первом случае в группе "Шахтера" окажется кто-то из восьми следующих команд: "Реал", "Атлетико", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Боруссия" Дортмунд, "Лейпциг", "Интер" и "Порту".

Во втором — "Горняки" сыграют с кем-то из следующих клубов: "Милан", "Лацио", "Фейеноорд", "Зальцбург", "Црвена Звезда", "Динамо" Загреб, "Рейнджерс", "Брага".

Таким образом, если "Интер" выиграет Лигу чемпионов, то со второй корзины следующего розыгрыша турнира переместится в первую, а его место займет "Шахтер".

Финал Лиги чемпионов текущего сезона "Манчестер Сити" — "Интер" состоится 10 июня в турецком Стамбуле. Букмекеры отдают предпочтение английскому клубу.

Сообщалось, что владелец "Шахтера" Ринат Ахметов принял сенсационное решение отправить в отставку главного тренера команды Игора Йовичевича.