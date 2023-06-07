"Ман Сити" - "Интер": букмекеры дали прогноз на финал Лиги чемпионов

Специалисты выделили однозначного фаворита встречи

В субботу, 10 июня, в Стамбуле (Турция) пройдет большой матч — финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Накануне в Венгрии состоялся финал Лиги Европы. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" — "Интер".

По мнению букмекеров, в этом противостоянии есть однозначный фаворит — "Ман Сити". Об этом сообщает Favbet.

Аналитики предлагают сделать ставку на победу МС в основное время с коэффициентом 1,44-1,50. В то же время ничья и успех "Интера" менее вероятны — коэффициенты 4,60-4,80 и 6,50-7,00 соответственно. Добавим, в Favbet оценили вероятность успеха англичан в 65%, а итальянцев — в 14%.

Прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов "Ман Сити" — "Интер" (основное время)

Favbet: (победа "Ман Сити" 1,50 — ничья 4,80 — победа "Интера" 7,00)

William Hill: (1,44 — 4,75 — 6,50)

Bwin: (1,44 — 4,60 — 6,75)

Матч "Манчестер Сити" — "Интер" будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине.

Напомним, в 1/2 финала ЛЧ "Ман Сити" прошел мадридский "Реал", а "Интер" в дерби Милана выбил одноименный клуб.