Ярмоленко против Милевского: онлайн-трансляция прощального матча Селезнева (видео)

В Ужгороде встретятся известные футболисты, воины и знаменитости

Во вторник, 6 июня, состоится прощальный матч знаменитого украинского футболиста Евгения Селезнева. Поединок пройдет под лозунгом "Моя Украина – от Донецка до Ужгорода".

Прямая видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале Football Hub. Игра пройдет в Ужгороде на стадионе "Авангард", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция прощального матча Евгения Селезнева

В игре примут участие представители трех футбольных поколений, звезды шоу-бизнеса, актеры Студии Квартал 95, а также украинские военные. Свой прощальный матч Селезнев посвящает украинским защитникам и защитницам. Все собранные средства во время игры будут перечислены в благотворительный фонд "Несокрушимая Украина" на нужды военных.

Накануне Football Hub опубликовал составы команд. Примечательно, что за "Бело-голубых" сыграет Андрей Ярмоленко, а за "Оранжевых" Артем Милевский. Таким образом, экс-динамовцы могут сыграть друг против друга. Добавим, что в команде Милевского нашлось место и сыну Селезнева Руслану.

Составы команд:

Составы команд на прощальный матч Евгения Селезнева

Напомним, Селезнев перешел на украинский язык после начала полномасштабного вторжения рф. Экс-форвард сборной Украины отметил, что после 24 февраля 2022 года у него изменилось сознание.