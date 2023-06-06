Ярмоленко проти Мілевського: онлайн-трансляція прощального матчу Селезньова (відео)

В Ужгороді зустрінуться відомі футболісти, воїни та знаменитості

У вівторок, 6 червня, відбудеться прощальний матч знаменитого українського футболіста Євгена Селезньова. Поєдинок пройде під гаслом "Моя Україна – від Донецька до Ужгорода".

Пряма відеотрансляція матчу буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. Гра пройде в Ужгороді на стадіоні "Авангард", початок зустрічі – о 17:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція прощального матчу Євгена Селезньова

У грі візьмуть участь представники трьох футбольних поколінь, зірки шоубізнесу, актори Студії Квартал 95 та українські військові. Свій прощальний матч Селезньов присвячує українським захисникам та захисницям. Усі зібрані кошти під час гри будуть перераховані до благодійного фонду "Незламна Україна" на потреби військових.

Напередодні Football Hub опублікував склади команд. Цікаво, що за "Біло-блакитних" зіграє Андрій Ярмоленко, а за "Помаранчевих" Артем Мілевський. Таким чином, ексдинамівці можуть зіграти один проти одного. Додамо, що у команді Мілевського знайшлося місце і синові Селезньова Руслану.

Склади команд:

Склади команд на прощальний матч Євгена Селезньова

Нагадаємо, Селезньов перейшов на українську мову після початку повномасштабного вторгнення рф. Ексфорвард збірної України зазначив, що після 24 лютого 2022 року у нього змінилася свідомість.