"Ман Сіті" — "Інтер": букмекери дали прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Фахівці виділили однозначного фаворита зустрічі

У суботу, 10 червня, у Стамбулі (Туреччина) пройде великий матч — фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. Напередодні в Угорщині відбувся фінал Ліги Європи. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Сіті" — "Інтер".

На думку букмекерів, у цьому протистоянні є однозначний фаворит — "Ман Сіті". Про це повідомляє Favbet.

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу МС в основний час із коефіцієнтом 1,44-1,50. Водночас нічия та успіх "Інтера" менш ймовірні — коефіцієнти 4,60-4,80 та 6,50-7,00 відповідно. Додамо, у Favbet оцінили ймовірність успіху англійців у 65%, а італійців – у 14%.

Прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів "Ман Сіті" — "Інтер" (основний час)

Favbet: (перемога "Ман Сіті" 1,50 — нічия 4,80 — перемога "Інтера" 7,00)

William Hill: (1,44 — 4,75 — 6,50)

Bwin: (1,44 — 4,60 — 6,75)

Матч "Манчестер Сіті" — "Інтер" буде доступний для перегляду в прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу ЛЧ "Ман Сіті" пройшов мадридський "Реал", а "Інтер" у дербі Мілана вибив однойменний клуб.