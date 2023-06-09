"Ман Сіті" — "Інтер": онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

Головний футбольний матч року пройде у Стамбулі

У суботу, 10 червня, у Стамбулі (Туреччина) відбудеться фінал євросезону — вирішальний матч у Лізі чемпіонів УЄФА 2022/23 "Манчестер Сіті" — "Інтер". Напередодні світ дізнався про переможця в Лізі Європи.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу, який пройде на Олімпійському стадіоні Ататюрка, початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Переможець поєдинку зіграє з іспанською "Севільєю" у грі за Суперкубок УЄФА.

Англійський клуб після перемоги в АПЛ та Кубку Англії мчить за "треблом", а "Інтер" мріє відновити свою велич перемогою у головному єврокубку. Крім того, "Нерадзуррі" у поточній кампанії перемогли у Кубку Італії й посіли третє місце у Серії А. У своєму останньому матчі Містяни розправилися з "Ман Юнайтед" у Кубку Англії (2:1), а "Інтер" переграв "Торіно" у 28-му турі італійської першості (0:1).

Додамо, що клуби вперше проведуть офіційний матч один з одним. Зазначимо, гра "Манчестер Сіті" – "Інтер" буде доступна для перегляду в Україні у прямому ефірі. До речі, букмекери виділили в цій парі однозначного лідера.

Нагадаємо, у півфіналі ЛЧ "Ман Сіті" впорався з "Реалом", а"Інтер" переграв "Мілан" за сумою двох матчів. Раніше повідомлялося, що "Шахтареві" вигідна перемога "Інтера" у фіналі ЛЧ.