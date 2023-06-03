Супергол на 13-й секунді та спірний пенальті: "Ман Сіті" обіграв "Ман Юнайтед" у битві за Кубок Англії (відео)

Трофей дістався команді з Манчестера

У суботу, 3 червня, у Лондоні відбувся фінал Кубка Англії сезону 2022/23, у рамках якого на полі легендарної арени "Вемблі" зустрілися манчестерські гранди.

У вирішальному поєдинку "Манчестер Сіті" переміг "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Щойно розпочався перший тайм, як Городяни забили гол. На 13-й секунді поєдинку після серії відскоків Ілкай Гюндоган потужно пробив з льоту — Де Хеа лише спостерігав, як м’яч летить у сітку воріт. Попри тотальну перевагу МС, футболісти МЮ зрівняли рахунок до перерви. Головний арбітр зустрічі Пол Тірні після перегляду VAR призначив спірний 11-метровий удар за гру рукою Гріліша у своєму штрафному майданчику. Реалізував "вирок" Бруну Фернандеш.

На початку другого тайму все той же Гюндоган знову приголомшив Де Хеа дальнім ударом — кіпер стрибнув за м’ячем, але не дістав. Більше голів глядачі так і не побачили. Таким чином, "Ман Сіті" виграв свій 7-й Кубок Англії. МЮ має 12 перемог у цьому турнірі. До слова, команди вперше провели дербі у рамках вирішального матчу КА.

"Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" – 2:1

Голи: Гюндоган (1, 51) — Фернандеш (32, з пенальті).

Попередження: Ван-Біссака (45+4), Фред (80).

"Манчестер Сіті": Ортега, Вокер (Ляпорт, 90+5), Стоунз, Діаш, Аканджі, Родрі, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 76), Сілва, Гріліш (Аке, 89), Холанд.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Шоу, Ліндельоф (МакТоміней, 83), Варан, Ван-Біссака, Каземіро, Фред, Еріксен (Гарначо, 49), Фернандеш, Санчо (Вегхорст, 78), Решфорд.

Статистика матчу МС – МЮ

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Нагадаємо, "Ман Сіті" цього сезону очікує головний матч в історії клубу — фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Протистоятиме Городянам міланський "Інтер".

Раніше повідомлялося, що російський футболіст МС виконав борцівський прийом на супернику під час гри.