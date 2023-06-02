"Ман Сіті" — "Ман Юнайтед": онлайн-трансляція фіналу Кубка Англії

У Лондоні пройде великий матч

У суботу, 3 червня, у рамках дербі Манчестера визначиться переможець Кубка Англії сезону 2022/23. До речі, на "Манчестер Сіті" незабаром чекає ще один фінал — вирішальний матч у Лізі чемпіонів проти італійського "Інтера".

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, яка розпочнеться о 17:00 за київським часом. Гра пройде у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі".

Цього сезону обидва клуби виграли по титулу. "Манчестер Юнайтед" взяв Кубок Ліги, перемігши у фіналі "Ньюкасл", а "Ман Сіті" взяв "золото" в Англійській прем’єр-лізі (АПЛ), при цьому обидві команди гарантували собі участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів.

Попри тотальну перевагу Городян у поточному сезоні над усіма суперниками, Червоні дияволи є для них серйозним викликом. В останньому матчі, який проходив на "Олд Траффорд", "Сіті" мінімально поступився МЮ з рахунком 1:2.

У будь-якому разі стежити за манчестерським дербі завжди цікаво, а коли на кону трофей – ставки підвищуються вдвічі! До речі, букмекери не вірять в успіх "Ман Юнайтед" у цьому фіналі, віддаючи перевагу "Ман Сіті".

Зазначимо, матч "Манчестер Сіті" — "Манчестер Юнайтед" можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні.