"Ман Сити" - "Ман Юнайтед": онлайн-трансляция финала Кубка Англии

В Лондоне пройдет большой матч

В субботу, 3 июня, в рамках дерби Манчестера определится победитель Кубка Англии сезона 2022/23. К слову, "Манчестер Сити" скоро ожидает еще один финал — решающий матч в Лиге чемпионов против итальянского "Интера".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 17:00 по киевскому времени. Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

В текущем сезоне оба клуба выиграли по титулу. "Манчестер Юнайтед" взял Кубок Лиги, победив в финале "Ньюкасл", а "Ман Сити" взял "золото" в Английской премьер-лиге (АПЛ), при этом обе команды гарантировали себе участие в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Несмотря на тотальное превосходство Горожан в текущем сезоне над всеми соперниками, Красные дьяволы являются для них серьезным вызовом. В последнем матче, который проходил на "Олд Траффорд" МС минимально уступил "Юнайтед" со счетом 1:2.

В любом случае следить за манчестерским дерби всегда интересно, а когда на кону трофей — ставки повышаются вдвойне! К слову, букмекеры не верят в успех "Ман Юнайтед" в этом финале, отдавая предпочтение "Ман Сити".

Отметим, матч "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.