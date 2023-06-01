"Ман Сити" - "Ман Юнайтед": где и когда смотреть финал Кубка Англии

Игра пройдет в Лондоне

В субботу, 3 июня, в рамках финала Кубка Англии сезона 2022/23 состоится манчестерское дерби. К слову, Горожане также вскоре проведут решающий поединок в Лиге чемпионов УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Ман Юнайтед".

В прямом эфире в Украине суперигру МС — МЮ можно будет посмотреть на платформе setantasports, а также на телеканале Setanta Sports Ukraine, начало матча — в 17:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Манчестерские клубы уже выиграли по трофею в этом сезоне. Горожане победили в АПЛ, а также пробились в финал ЛЧ. В то же время Красные Дьяволы победили в Кубке лиги, а также квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон. В любом случае манчестерское дерби всегда непредсказуемое, хотя очевидный фаворит встречи — МС. Будет Манчестер "голубым" или "красным" узнаем уже 3 июня.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" выбил "Реал".

Ранее "Манчестер Юнайдет" пропустил семь мячей от "Ливерпуля". Это стало самым большим погромом в истории этого противостояния.