"Ман Сіті" — "Ман Юнайтед": де і коли дивитись фінал Кубка Англії

Гра пройде в Лондоні

У суботу, 3 червня, у рамках фіналу Кубка Англії сезону 2022/23 відбудеться манчестерське дербі. До речі, Городяни також незабаром проведуть вирішальний поєдинок у Лізі чемпіонів УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Ман Юнайтед".

У прямому ефірі в Україні супергра МС — МЮ можна буде подивитися на платформі setantasports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine, початок матчу — о 17:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Манчестерські клуби вже виграли по трофею цього сезону. Містяни перемогли в АПЛ, а також пробилися у фінал ЛЧ. Водночас Червоні Дияволи перемогли у Кубку ліги, а також кваліфікувалися до Ліги чемпіонів наступного сезону. У будь-якому разі манчестерське дербі завжди непередбачуване, хоча очевидний фаворит зустрічі — МС. Буде Манчестер "блакитним" чи "червоним" дізнаємось вже 3 червня.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" вибив "Реал".

Раніше "Манчестер Юнайде" пропустив сім м’ячів від "Ліверпуля". Це стало найбільшим погромом в історії цього протистояння.