"Ман Сити" - "Ман Юнайтед": букмекеры назвали фаворита финала Кубка Англии

Специалисты выделили однозначного фаворита в этом противостоянии

В субботу, 3 июня, в Англии состоится большой матч — финал Кубка страны сезона 2022/23. В решающем поединке сыграют МС, который также пробился и в финал Лиги чемпионов, и МЮ. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Ман Юнайтед".

Аналитики считают "Манчестер Сити" безоговорочным фаворитом игры. Об этом сообщает Favbet.

Букмекеры отдают больше предпочтение номинальным "хозяевам" встречи. На успех МС аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,49-1,54. В то же время успех МЮ и ничья менее вероятны — коэффициенты 6,00-6,40 и 4,60-4,75 соответственно. Аналитики Favbet оценивают вероятность успеха "Ман Сити" в 64%, а "Ман Юнайтед" — в 15%.

Прогноз букмекеров на финал Кубка Англии "Ман Сити" — "Ман Юнайтед" (основное время)

Favbet: (победа "Ман Сити" 1,54 — ничья 4,75 — победа "Ман Юнайтед" 6,40)

William Hill: (1,50 — 4,60 — 6,00)

Bwin: (1,49 — 4,69 — 6,00)

Матч "Ман Сити" — "Ман Юнайтед" состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В Украине этот поединок будет доступен для просмотра в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что Горожане выбили "Реал" на пути в финал Лиги чемпионов.