"Ман Сіті" — "Ман Юнайтед": букмекери назвали фаворита фіналу Кубка Англії

Фахівці виділили однозначного фаворита у цьому протистоянні

У суботу, 3 червня, в Англії відбудеться великий матч — фінал Кубка країни сезону 2022/23. У вирішальному поєдинку зіграють МС, який також пробився у фінал Ліги чемпіонів, та МЮ. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Ман Юнайтед".

Аналітики вважають "Манчестер Сіті" беззаперечним фаворитом гри. Про це повідомляє Favbet.

Букмекери віддають перевагу номінальним "господарям" зустрічі. На успіх МС аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,49-1,54. Водночас успіх МЮ та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 6,00-6,40 та 4,60-4,75 відповідно. Аналітики Favbet оцінюють ймовірність успіху "Ман Сіті" у 64%, а "Ман Юнайтед" — у 15%.

Прогноз букмекерів на фінал Кубка Англії "Ман Сіті" — "Ман Юнайтед" (основний час)

Favbet: (перемога "Ман Сіті" 1,54 — нічия 4,75 — перемога "Ман Юнайтед" 6,40)

William Hill: (1,50 — 4,60 — 6,00)

Bwin: (1,49 — 4,69 — 6,00)

Матч "Ман Сіті" — "Ман Юнайтед" відбудеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі". В Україні цей поєдинок буде доступний для перегляду у прямому ефірі.

Раніше повідомлялося, що Городяни вибили "Реал" на шляху у фінал Ліги чемпіонів.