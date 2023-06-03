Супергол на 13-й секунде и спорный пенальти: "Ман Сити" обыграл "Ман Юнайтед" в битве за Кубок Англии (видео)

Кубок Англии достался команде из Манчестера

В субботу, 3 июня, в Лондоне состоялся финал Кубка Англии сезона 2022/23, в рамках которого на поле легендарной арены "Уэмбли" встретились манчестерские гранды.

В решающем поединке "Манчестер Сити" добыл победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Едва начался первый тайм, как Горожане забили гол. На 13-й секунде поединка после серии отскоков Илкай Гюндоган мощно пробил с лету — Де Хеа лишь наблюдал, как мяч летит в сетку ворот. Несмотря на тотальное преимущество МС, футболисты МЮ сравняли счет до перерыва. Главный арбитр встречи Пол Тирни после просмотра VAR назначил спорный 11-метровый удар за игру рукой Грилиша в своей штрафной. Реализовал "приговор" Бруну Фернандеш.

В начале второго тайма все тот же Гюндоган вновь ошарашил Де Хеа дальним ударом — кипер прыгнул за мячом, но не достал. Больше голов зрители так и не увидели. Таким образом, "Ман Сити" выиграл свой 7-й Кубок Англии. У МЮ — 12 побед в этом турнире. К слову, команды впервые провели дерби в рамках решающего матча КА.

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" – 2:1

Голы: Гюндоган (1, 51) – Фернандеш (32, с пенальти).

Предупреждения: Ван Биссака (45+4), Фред (80).

"Манчестер Сити": Ортега, Уокер, Стоунз, Диаш, Аканджи, Родри, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 76), Силва, Грилиш (Аке, 89), Холанд.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Шоу, Линделеф (МакТоминей, 83), Варан, Ван-Биссака, Каземиро, Фред, Эриксен (Гарначо, 49), Фернандеш, Санчо (Вегхорст, 78), Решфорд.

Статистика матча МС - МЮ

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Ман Сити" в текущем сезоне ожидает главный матч в истории клуба — финал Лиги чемпионов УЕФА. Противостоять Горожанам будет миланский "Интер".

Ранее сообщалось, что российский футболист МС исполнил борцовский прием на сопернике во время игры.