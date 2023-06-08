"Вест Гем" переміг "Фіорентину" у кривавому фіналі Ліги конференцій (відео)

У Празі пройшов великий футбольний матч

У середу, 7 червня, у Празі (Чехія) відбувся фінал Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 "Фіорентина" — "Вест Гем".

Зустріч, що проходила на "Еден Арені", завершилася з рахунком 2:1 на користь англійського клубу. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм команди провели без високих швидкостей та яскравих моментів, але з величезною кількістю боротьби, причому агресія була не лише на полі, а й на трибунах. Фани Молотобійців розбили голову Крістіано Бірагі, коли гравець Фіалок був біля кутового прапорця.

На початку другого тайму той же Бірагі зіграв рукою у своєму штрафному. Після перегляду VAR іспанський арбітр Карлос дель Серро призначив 11-метровий удар, який реалізував Саїд Бенрахма. Лондонці недовго раділи голу, адже через 5 хвилин Джакомо Бонавентура зрівняв рахунок у грі. Вирішальний момент зустрічі відбувся на останній хвилині основного часу. Лукас Пакета вивів Джеррод Боуена на побачення з кіпером "Фіорентини", і англієць легко переправив м’яч у сітку воріт.

"Фіорентина" — "Вест Гем" — 1:2.

Голи: Бонавентура, 67 — Бенрахма, 62, пен, Боуен, 90.

Попередження: Міленкович, 75, Дункан, 79 (на лавці запасних), Амрабат, 85 — Бенрама, 31, Агерд, 53.

"Фіорентина": Терраччано — Додо, Міленкович, Раньєрі (Ігор, 84), Бірагі — Бонавентура, Амрабат, Мандрагора (Барак, 90+3) — Куаме (Сапанара, 81), Йович (Кабрал, 46), Ніко Гонсалес.

"Вест Гем": Ареоля — Цоуфал, Зума (Керер, 61), Агерд, Емерсон — Соучек, Райс, Пакета — Боуен, Антоніо (Огбонна, 90+4), Бенрахма (Форнальс, 76).

Статистика матчу Фіорентіна - Вест Гем

Таким чином, "Вест Гем" перемагає в єврокубку вперше з 1965 року (перемога у Кубку володарів кубків).

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу ЛК "Вест Гем" пройшов нідерландський "Алкмаар", а "Фіорентина" виявилася сильнішою за швейцарський "Базель".

Раніше повідомлялося, що "Севілья" в рекордний раз виборола Кубок Ліги Європи. Головний матч євросезону пройде в Стамбулі (Туреччина). У фіналі Ліги чемпіонів 10 червня зустрінуться англійський "Ман Сіті" та італійський "Інтер".