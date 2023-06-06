"Фіорентина" — "Вест Гем": онлайн-трансляція фіналу Ліги конференцій

Суперматч пройде у Чехії

У середу, 7 червня, у Празі відбудеться фінал Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 "Фіорентина" — "Вест Гем". Як і у вирішальному матчі Ліги чемпіонів, на глядачів чекає англо-італійське протистояння.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію гри "Фіорентина" — "Вест Гем". Поєдинок, який пройде у Празі на "Еден Арені", розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Обидва клуби провалилися на внутрішній арені, не потрапивши до зони єврокубків. Молотобійці розташувалися на 14-й позиції в АПЛ, а Фіалки — на 8-й у Серії А. Таким чином, у фіналі Ліги конференцій командам надається унікальний шанс пробитися до Ліги Європи безпосередньо. Окрім того, команди вже давно не перемагали на міжнародній арені. Англійці перемагали у Кубку володарів кубків УЄФА у 1965 році, а італійці брали цей трофей у 1961 році.

У своєму останньому матчі "Вест Гем" поступився "Лестеру" в АПЛ (1:2).

"Фіорентина", у свою чергу, обіграла "Сассуоло" у Серії А з рахунком 3:1.

Зазначимо, команди вперше грають одна з одною.

Матч "Фіорентина" — "Вест Гем" можна буде подивитися в Україні у прямому ефірі. До речі, букмекери не змогли виділити лідера в цьому протистоянні.