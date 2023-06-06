"Фіорентина" — "Вест Гем": букмекери здивували прогнозом на фінал Ліги конференцій

Шанси команд практично рівні

У середу, 7 червня, у Празі (Чехія) відбудеться фінал Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23. Напередодні "Рома" та "Севілья" визначали найкращого в Лізі Європи. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Фіорентина" — "Вест Гем".

На думку букмекерів, у цьому протистоянні шанси команд практично рівні. Про це повідомляє Favbet.

На успіх номінальних гостей букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 2,70-2,83. Водночас тріумф "гостей" оцінюється коефіцієнтом 2,65-2,78, а нічия в основний час — 3,10-3,30. Додамо, аналітики Favbet оцінили ймовірність перемоги "Фіорентини" та "Вест Гему" однаково — у 35%.

Прогноз букмекерів на фінал Ліги конференцій "Фіорентина" — "Вест Гем" (основний час)

Favbet: (перемога "Фіорентини" 2,83 — нічия 3,30 — перемога "Вест Гема" 2,78)

William Hill: (2,70 — 3,10 — 2,70)

Bwin: (2,70 — 3,20 — 2,65)

Зазначимо, матч "Фіорентина" — "Вест Гем" можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА "Манчестер Сіті" — "Інтер" відбудеться 10 червня у Стамбулі (Туреччина).