"Фіорентина" — "Вест Гем": де і коли дивитись фінал Ліги конференцій

Велика гра пройде у Празі

У середу, 7 червня, у столиці Чехії на "Еден Арені" відбудеться фінальний поєдинок Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23. Напередодні у Будапешті (Угорщина) пройшов фінал Ліги Європи. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Фіорентина" — "Вест Гем".

У прямому ефірі в Україні вирішальний матч команд у третьому за силою єврокубку покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Фінальний поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Додамо, на сайті "Телеграф" оперативно будуть доступні відео голів, а також хайлайти зустрічі. Зазначимо, обидва клуби за підсумками сезону не кваліфікувалися в єврокубки, а тому ця гра має принципове значення. До речі, Молотобійці посіли лише 14-те місце за підсумками Англійської прем’єр-ліги (АПЛ), а "Фіалки" зупинилися за крок від зони єврокубків у Серії А, на 8-й позиції.

Нагадаємо, головний матч євросезону — фінал Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня у Стамбулі.

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" уперше у своїй історії кваліфікувався до Ліги чемпіонів (відбіркові раунди).