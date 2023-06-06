"Фиорентина" - "Вест Хэм": где и когда смотреть финал Лиги конференций

Большая игра пройдет в Праге

В среду, 7 июня, в столице Чехии на "Эден Арене" состоится финальный поединок Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23. Накануне в Будапеште (Венгрия) прошел финал Лиги Европы. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Фиорентина" — "Вест Хэм".

В прямом эфире в Украине решающий матч команд в третьем по силе еврокубке покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Финальный поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Добавим, на сайте "Телеграф" оперативно будут доступны видео голов, а также хайлайты встречи. Отметим, оба клуба по итогам сезона не квалифицировались в еврокубки, а потому эта игра несет принципиальное значение. К слову, Молотобойцы заняли лишь 14-е место по итогам Английской премьер-лиги (АПЛ), а "Фиалки" остановились в шаге от зоны еврокубков в Серии А, на 8-й позиции.

Напомним, главный матч евросезона — финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" впервые в своей истории квалифицировался в Лигу чемпионов (отборочные раунды).