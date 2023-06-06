"Фиорентина" - "Вест Хэм": онлайн-трансляция финала Лиги конференций

Суперматч пройдет в Чехии

В среду, 7 июня, в Праге состоится финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 "Фиорентина" — "Вест Хєм". Как и в решающем матче Лиги чемпионов, зрителей ожидает англо-итальянское противостояние.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры "Фиорентина" — "Вест Хэм". Поединок, который пройдет в Праге на "Эден Арене", начнется в 22:00 по киевскому времени.

Оба клуба провалились на внутренней арене, не попав в зону еврокубков. Молотобойцы расположились на 14-й позиции в АПЛ, а Фиалки — на 8-й в Серии А. Таким образом, в финале Лиги конференций командам предоставился уникальный шанс пробиться в Лигу Европы напрямую. Кроме того, команды уже давно не побеждали на международной арене. Англичане побеждали в Кубке обладателей кубков УЕФА в 1965 году, а итальянцы брали этот трофей в 1961 году.

В своем последнем матче "Вест Хэм" уступил "Лестеру" в АПЛ (1:2).

"Фиорентина", в свою очередь, обыграла "Сассуоло" в Серии А со счетом 3:1.

Отметим, команды впервые играют друг с другом.

Матч "Фиорентина" — "Вест Хэм" можно будет посмотреть в Украине в прямом эфире. К слову, букмекеры не сумели выделить фаворита в этом противостоянии.