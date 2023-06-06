"Фиорентина" — "Вест Хэм": букмекеры удивили прогнозом на финал Лиги конференций

Шансы команд практически равны

В среду, 7 июня, в Праге (Чехия) состоится финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23. Накануне "Рома" и "Севилья" определяли лучшего в Лиге Европы. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Фиорентина" — "Вест Хэм".

По мнению букмекеров, в этом противостоянии шансы команд практически равны. Об этом сообщает Favbet.

На успех номинальных гостей букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,70-2,83. В то же триумф "гостей" оценивается коэффициентом 2,65-2,78, а ничья в основное время — 3,10-3,30. Добавим, аналитики Favbet оценили вероятность победы "Фиорентины" и "Вест Хэма" одинаково — в 35%.

Прогноз букмекеров на финал Лиги конференций "Фиорентина" — "Вест Хэм" (основное время)

Favbet: (победа "Фиорентины" 2,83 — ничья 3,30 — победа "Вест Хэма" 2,78)

William Hill: (2,70 — 3,10 — 2,70)

Bwin: (2,70 — 3,20 — 2,65)

Отметим, матч "Фиорентина" — "Вест Хэм" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА "Манчестер Сити" — "Интер" состоится 10 июня в Стамбуле (Турция).