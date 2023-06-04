"Днепр-1" впервые в истории стал вице-чемпионом Украины и сыграет в Лиге чемпионов (видео)

Команда заняла второе место в УПЛ

"Днепр-1" победил на своем поле "Кривбасс" со счетом 1:0 в рамках заключительного тура украинской Премьер-лиги и выиграл серебряные медали.

Об этом сообщает "Телеграф". Три очка хозяевам поля на 73-й минуте принес гол Доминго Бланко, которому ассистировал Игорь Когут.

"Днепр-1" - "Кривбасс". Полное видео матча УПЛ

Таким образом, "Днепр-1" впервые в истории занял второе место в украинской Премьер-лиге, что позволяет ему сыграть в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

Команда начнет борьбу в главном еврокубке во втором раунде отбора, где его потенциальными соперниками могут стать швейцарский "Серветт" или греческий "Панатинаикос".

Напомним, что в прошлом туре "Шахтер" победил "Днепр-1" и завоевал титул чемпиона Украины. Тогда "Телеграф" вел онлайн-трансляцию игры.

В конце поединка произошла массовая драка, которую спровоцировал фол Егора Назарины на Пеглоу, после чего игроки обеих команды, включая запасных, начали потасовку. По ходу нее бровь разбили защитнику "Шахтера" Ярославу Ракицкому.

Ранее руководство "Днепра-1" были настолько возмущено скандальным поражением от "Ворсклы" (1:2), что даже рассматривалио вариант не ехать на игру с "Шахтером" в знак протеста.