Чемпионат Украины по футболу, 30 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Игровой тур начнется и завершится в один день

В воскресенье, 4 июня, пройдут заключительные матчи чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23. Накануне донецкий "Шахтер" досрочно выиграл Украинскую премьер-лигу (УПЛ), победив в скандальном матче главного конкурента.

С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Все игры 30-го тура начнутся в одно время.

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 30 тура УПЛ

4 июня, воскресенье

"Верес" – "Ингулец" – 15:00, setantasports.com

"Ворскла" – "Шахтер" – 15:00, setantasports.com

"Днепр-1" – "Кривбасс" – 15:00, YouTube

"Колос" – "Львов" – 15:00, setantasports.com

"Металлист 1925" – "Динамо" – 15:00, setantasports.com

"Металлист" – "Черноморец" – 15:00, YouTube

"Минай" – "Заря" – 15:00, setantasports.com

"Рух" – "Александрия" – 15:00, YouTube

Турнирное положение команд по итогам 29-го тура УПЛ

С результатами и видеообзорами матчей 29-го тура чемпионата Украины по футболу можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, в матче "Шахтер" — "Днепр-1" произошла массовая драка с рекордным количеством красных карточек.