Чемпіонат України з футболу, 30 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Ігровий тур розпочнеться та завершиться в один день

У неділю, 4 червня, відбудуться завершальні матчі чемпіонату України з футболу сезону 2022/23. Напередодні донецький "Шахтар" достроково виграв Українську прем’єр-лігу (УПЛ), перемігши у скандальному матчі головного конкурента.

З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Усі ігри 30-го туру розпочнуться одночасно.

Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 30 туру УПЛ

4 червня, неділя

"Верес" – "Інгулець" – 15:00, setantasports.com

"Ворскла" – "Шахтар" – 15:00, setantasports.com

"Дніпро-1" – "Кривбас" – 15:00, YouTube

"Колос" – "Львів" – 15:00, setantasports.com

"Металіст 1925" – "Динамо" – 15:00, setantasports.com

"Металіст" – "Чорноморець" – 15:00, YouTube

"Минай" – "Зоря" – 15:00, setantasports.com

"Рух" – "Олександрія" – 15:00, YouTube

Турнірне становище команд за підсумками 29-го туру УПЛ

З результатами та відеооглядами матчів 29-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.

Нагадаємо, у матчі "Шахтар" — "Дніпро-1" сталася масова бійка з рекордною кількістю червоних карток.