Чемпіонат України з футболу, 30 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Ігровий тур розпочнеться та завершиться в один день
У неділю, 4 червня, відбудуться завершальні матчі чемпіонату України з футболу сезону 2022/23. Напередодні донецький "Шахтар" достроково виграв Українську прем’єр-лігу (УПЛ), перемігши у скандальному матчі головного конкурента.
З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Усі ігри 30-го туру розпочнуться одночасно.
Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 30 туру УПЛ
4 червня, неділя
"Верес" – "Інгулець" – 15:00, setantasports.com
"Ворскла" – "Шахтар" – 15:00, setantasports.com
"Дніпро-1" – "Кривбас" – 15:00, YouTube
"Колос" – "Львів" – 15:00, setantasports.com
"Металіст 1925" – "Динамо" – 15:00, setantasports.com
"Металіст" – "Чорноморець" – 15:00, YouTube
"Минай" – "Зоря" – 15:00, setantasports.com
"Рух" – "Олександрія" – 15:00, YouTube
З результатами та відеооглядами матчів 29-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.
Нагадаємо, у матчі "Шахтар" — "Дніпро-1" сталася масова бійка з рекордною кількістю червоних карток.