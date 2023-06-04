"Дніпро-1" вперше в історії став віцечемпіоном України та зіграє в Лізі чемпіонів (відео)

Команда посіла друге місце в УПЛ

"Дніпро-1" переміг на своєму полі "Кривбас" з рахунком 1:0 в рамках заключного туру української Прем’єр-ліги та виграв срібні медалі.

Про це повідомляє "Телеграф". Три очки господарям поля на 73 хвилині приніс гол Домінго Бланко, якому асистував Ігор Когут.

"Дніпро-1" – "Кривбас". Відео голу та огляд матчу

Таким чином, "Дніпро-1" уперше в історії посів друге місце в українській Прем’єр-лізі, що дозволяє йому зіграти в кваліфікації Ліги чемпіонів наступного сезону.

Команда розпочне боротьбу в головному єврокубку в другому раунді відбору, де його потенційними суперниками можуть стати швейцарський "Серветт" або грецький "Панатинаїкос".

Нагадаємо, що в попередньому турі "Шахтар" переміг "Дніпро-1" і завоював титул чемпіона України. Тоді "Телеграф" вів онлайн-трансляцію гри.

Наприкінці поєдинку сталася масова бійка, яку спровокував фол Єгора Назарини на Пеглоу, після чого гравці обох команди, включно із запасними, розпочали бійку. Під час неї брову розбили захиснику "Шахтаря" Ярославу Ракицькому.

Раніше керівництво "Дніпра-1" було настільки обурене скандальною поразкою від "Ворскли" (1:2), що навіть розглядало варіант не їхати на гру з "Шахтарем" на знак протесту.