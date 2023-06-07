"Ман Сіті" — "Інтер": де і коли дивитись фінал Ліги чемпіонів

Головний матч року пройде у Стамбулі

У суботу, 10 червня, у Туреччині пройде фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. Раніше в Будапешті став відомим переможець Ліги Європи. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Сіті" — "Інтер".

У прямому ефірі в Україні вирішальний матч у головному єврокубку покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Фінал Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" — "Інтер" відбудеться у Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка, початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. УЄФА неодноразово переносив вирішальний матч ЛЧ звідси через пандемію коронавірусу, і ось нарешті ніщо не заважає проведенню цієї гри в Туреччині. "Телеграф" проведе текстову трансляцію поєдинку, під час якого у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів та хайлайти "дуелі".

Зазначимо, "Ман Сіті" жодного разу у своїй історії не вигравав Лігу чемпіонів/Кубок європейських чемпіонів, у "Інтера" на рахунку три перемоги у п’яти фіналах.

Нагадаємо, у півфіналі ЛЧ "Манчестер Сіті" впорався з опором "Реала", а "Інтер" у 2-матчевому протистоянні вибив "Мілан".