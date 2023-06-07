"Ман Сити" - "Интер": где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

Главный матч года пройдет в Стамбуле

В субботу, 10 июня, в Турции пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Ранее в Будапеште стал известен победитель Лиги Европы. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" — "Интер".

В прямом эфире в Украине решающий матч в главном еврокубке покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Интер" состоится в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. УЕФА неоднократно переносил решающий матч ЛЧ отсюда из-за пандемии коронавируса, и вот наконец-то ничто не мешает проведению этой игры в Турции. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, в ходе которого у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и хайлайты "дуэли".

Отметим, "Ман Сити" ни разу в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов/Кубок европейских чемпионов, у "Интера" на счету три победы в пяти финалах.

Напомним, в полуфинале ЛЧ "Манчестер Сити" справился с сопротивлением "Реала", а "Интер" в 2-матчевом противостоянии выбил "Милан".