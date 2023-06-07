Мбаппе лише 10-й: найдорожчі футболісти світу

До вашої уваги топ 10 найдорожчих футболістів світу за версією CIES

Найкращий бомбардир "Манчестер Сіті" та англійської Прем’єр-ліги норвежець Ерлінг Голанд очолює список найдорожчих футболістів світу. Напередодні з батьком форварда стався скандал на матчі Ліги чемпіонів.

Трансферна вартість Голанда оцінюється у 245,1 млн євро. Про це повідомляє football-observatory. CIES Football Observatory розробила свою статистичну модель для визначення трансферної вартості того чи іншого гравця.

На другому місці у списку розташувався вінгер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор (196,3 млн євро). Третє місце у молодої зірки "Арсеналу" Букайо Саки (195,8 млн євро). Примітно, що найкращий форвард ПСЖ, чемпіон світу-2018 Кіліан Мбаппе (163,2 млн євро) посідає у списку лише 10 місце.

Найдорожчі футболісти світу за версією CIES

Топ-10 найдорожчих футболістів світу за версією CIES

До речі, легенди футболу Ліонель Мессі (вільний агент) та Кріштіану Роналду ("Аль-Наср", Саудівська Аравія) не потрапили до списку ста найдорожчих футболістів світу.

Раніше повідомлялося, що Мессі залишить ПСЖ після закінчення цього сезону.

Нагадаємо, наречена Роналду викликала фурор у Каннах.