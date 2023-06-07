Мбаппе только 10-й: самые дорогие футболисты мира

Вашему вниманию топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES

Лучший бомбардир "Манчестер Сити" и английской Премьер-лиги норвежец Эрлинг Холанд возглавляет список самых дорогих футболистов мира. Накануне с отцом форварда произошел скандал на матче Лиги чемпионов.

Трансферная стоимость Холанда оценивается в 245,1 млн евро. Об этом сообщает football-observatory. Издание отмечает, что CIES Football Observatory разработала свою статистическую модель для определения трансферной стоимости того или иного игрока.

На втором месте в списке расположился вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор (196,3 млн евро). Третье место у молодой звезды "Арсенала" Букайо Саки (195,8 млн евро). Примечательно, что лучший форвард ПСЖ, чемпион мира-2018 Килиан Мбаппе (163,2 млн евро) занимает в списке лишь 10-е место.

Самые дорогие футболисты мира по версии CIES

Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES

К слову, легенды футбола Лионель Месси (свободный агент) и Криштиану Роналду ("Аль-Наср", Саудовская Аравия) не попали в список ста самых дорогих футболистов мира.

Ранее сообщалось, что Месси покинет ПСЖ по окончании этого сезона.

Напомним, невеста Роналду произвела фурор в Каннах.