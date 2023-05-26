В ослепительном золотом: 29-летняя невеста Криштиану Роналду выгуляла эффектное платье в Каннах (фото)

Джорджина Родригес похвасталась нарядом известного тунисского дизайнера

Испанская модель и блогерша Джорджина Родригес, по примеру знаменитостей на Каннском кинофестивале 2023, так же прошлась красной дорожкой. 25 мая возлюбленная Криштиану Роналду посетила показ французской комедии L'Ete Dernier ("Прошлым летом").

29-летняя девушка позировала перед фотографами в роскошном золотом платье известного тунисского дизайнера Ali Karoui, который одевает многих известных актрис. В отличие от других, Джорджину дизайнер называет своей подругой и музой.

Свой ослепительный образ девушка дополнила бриллиантовыми серьгами, браслетом и кольцом. Волосы Родригес собрала в небольшой хвост.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Как передает gulfnews, невесту Криштиану он встретил в 2019 году. "Я не пытаюсь ее изменить, она влюбилась в мою работу и с тех пор мы неразлучны", — сказал однажды в интервью Али.

Джорджина Родригес и дизайнер Ali Karoui

Напомним, Джорджина и Роналду познакомились в 2016 году. Тогда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде. Пара воспитывает пятерых детей, двое из которых общие. В начале 2017 года у Криштиану родилась двойня от суррогатной матери. В ноябре 2017-ого Родригес родила дочь Алану Мартину. 18 апреля 2022 года Роналду сообщил о смерти одного из своих новорожденных близнецов от Джорджины. Девочка осталась жива, а мальчик умер.

Криштиану и Джорджина

Ранее "Телеграф" сообщал, что Криштиану Роналду влип в секс-скандал. Блогерша из Венесуэлы Джорджилая заявила, что в 2022 году у нее был интим с легендарным футболистом.