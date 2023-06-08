"Вест Хэм" победил "Фиорентину" в кровавом финале Лиги конференций (видео)

В Праге прошел большой футбольный матч

В среду, 7 июня, в Праге (Чехия) состоялся финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/23 "Фиорентина" — "Вест Хэм".

Встреча, проходившая на "Эден Арене", завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм команды провели без высоких скоростей и ярких моментов, но с огромным количеством борьбы, причем агрессия была не только на поле, но и на трибунах. Фаны Молотобойцев разбили голову Кристиано Бираги, когда игрок Фиалок был возле углового флажка.

В начале второго тайма все тот же Бираги сыграл рукой в своей штрафной. После просмотра VAR испанский арбитр Карлос дель Серро назначил 11-метровый удар, который реализовал Саид Бенрахма. Лондонцы недолго радовались голу, ведь спустя 5 минут Джакомо Бонавентура сравнял счет в игре. Решающий момент встречи произошел на последней минуте основного времени. Лукас Пакета вывел Джаррода Боуэна на свидание с кипером "Фиорентины", и англичанин легко переправил мяч в сетку ворот.

"Фиорентина" — "Вест Хэм" — 1:2

Голы: Бонавентура, 67 — Бенрама, 62, пен, Боуэн, 90.

Предупреждения: Миленкович, 75, Дункан, 79 (на скамейке запасных), Амрабат, 85 — Бенрахма, 31, Агерд, 53.

"Фиорентина": Терраччано — Додо, Миленкович, Раньери (Игор, 84), Бираги — Бонавентура, Амрабат, Мандрагора (Барак, 90+3) — Куаме (Сапанара, 81), Йович (Кабрал, 46), Нико Гонсалес.

"Вест Хэм": Ареоля — Цоуфал, Зума (Керер, 61), Агерд, Эмерсон — Соучек, Райс, Пакета — Боуэн, Антонио (Огбонна, 90+4), Бенрахма (Форнальс, 76).

Статистика матча Фиорентина - Вест Хэм

Таким образом, "Вест Хэм" побеждает в еврокубке впервые с 1965 года (победа в Кубке обладателей кубков).

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Напомним, в 1/2 финала ЛК "Вест Хэм" прошел нидерландский "Алкмаар", а "Фиорентина" оказалась сильнее за швейцарский "Базель".

Ранее сообщалось, что "Севилья" в рекордный раз завоевала Кубок Лиги Европы. К слову, главный матч евросезона пройдет в Стамбуле (Турция). В финале Лиги чемпионов 10 июня встретятся английский "Ман Сити" и итальянский "Интер".