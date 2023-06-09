"Ман Сити" - "Интер": онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Главный футбольный матч года пройдет в Стамбуле

В субботу, 10 июня, в Стамбуле (Турция) состоится финал евросезона — решающий матч в Лиге чемпионов УЕФА 2022/23 "Манчестер Сити" — "Интер". Накануне мир узнал победителя в Лиге Европы.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Победитель поединка сыграет с испанской "Севильей" в игре за Суперкубок УЕФА.

Английский клуб после победы в АПЛ и Кубке Англии мчится за "треблом", а "Интер" мечтает возобновить свое величие победой в главном еврокубке. Кроме того, "Нерадзурри" в текущей кампании победили в Кубке Италии и заняли третье место в Серии А. В своем последнем матче Горожане расправились с "Ман Юнайтед" в Кубке Англии (2:1), а "Интер" переиграл "Торино" в 28-м туре итальянского первенства (0:1).

Добавим, что клубы впервые проведут официальный матч друг с другом. Отметим, игра "Манчестер Сити" — "Интер" будет доступна для просмотра в Украине в прямом эфире. К слову, букмекеры выделили в этой паре однозначного фаворита.

Напомним, в полуфинале ЛЧ "Ман Сити" справился с "Реалом", а "Интер" переиграл "Милан" по сумме двух матчей. Ранее сообщалось, что "Шахтеру" выгодна победа "Интера" в финале ЛЧ.